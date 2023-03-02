Селезнева (Соловьева) Ксения Ивановна
женский, родилась 1871, Бердянск
умерла 08.03.1906, Бердянск
ОтецСоловьев ИванДо 1851 г.р.
Супруги
Селезнев Илья Елисеевич20.07.1862 г.р.
Дети
Лопаткина (Селезнева) Елена Ильинична19.05.1892 г.р.
Селезнев Петр Ильич15.09.1894 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Соловьев Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1892
Рождение ребёнка
19.05.1892
Дочь: Лопаткина (Селезнева) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Селезнев Петр Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Селезнева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
01.08.1896
Сын: Селезнев Антон Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
24.04.1901
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1903
Дочь: (Селезнева) Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Селезнев Семен Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Смерть
08.03.1906