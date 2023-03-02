Селезнева (Соловьева) Ксения Ивановна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева (Соловьева) Ксения Ивановна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1871, Бердянск

умерла 08.03.1906, Бердянск

Отец
Соловьев ИванДо 1851 г.р.
Супруги
Селезнев Илья Елисеевич20.07.1862 г.р.
Дети
Лопаткина (Селезнева) Елена Ильинична19.05.1892 г.р.
Селезнев Петр Ильич15.09.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Соловьев Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
06.05.1892

Муж: Селезнев Илья Елисеевич

Супруг(-а): Илья Елисеевич Селезнев

Рождение ребёнка
19.05.1892

Дочь: Лопаткина (Селезнева) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Селезнев Петр Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Селезнева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Селезнев Антон Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Селезнев Николай Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1903

Дочь: (Селезнева) Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Селезнев Семен Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Смерть
08.03.1906

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