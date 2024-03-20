Bosse (Baernhoff) Anna Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bosse (Baernhoff) Anna Elisabeth

Место рождения

Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia

Дата рождения

30.01.1764

Дата смерти

06.04.1812

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1745 г.р.

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1764

Отец: Baernhoff Georg

Мать: Baernhoff Christina Sabine

Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
03.05.1783

Сын: Bosse Jacob Gottlieb

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

Riga
Бракосочетание
27.01.1788

Муж: Bosse Joachim Gotthilf

Riga
Рождение ребёнка
02.12.1788

Сын: Bosse Georg Immanuel

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.11.1790

Дочь: Christine Sophie

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.03.1792

Сын: Bosse Anton Georg

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

Riga
Рождение ребёнка
07.03.1793

Сын: Bosse Anton Georg

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

Riga, Kurland
Рождение ребёнка
25.07.1795

Сын: Bosse Johann Peter

Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf

near Riga, Livonia
Работа или профессия
Неизвестно
Notär des Rigaschen Rates
Смерть
06.04.1812
Riga, Kurland, Latvia
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