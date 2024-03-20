Bosse (Baernhoff) Anna Elisabeth
Место рожденияRīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Дата рождения30.01.1764
Дата смерти06.04.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1764
Отец: Baernhoff Georg
Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
03.05.1783
Сын: Bosse Jacob Gottlieb
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
Riga
Бракосочетание
27.01.1788
Riga
Рождение ребёнка
02.12.1788
Сын: Bosse Georg Immanuel
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.11.1790
Дочь: Christine Sophie
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.03.1792
Сын: Bosse Anton Georg
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
Riga
Рождение ребёнка
07.03.1793
Сын: Bosse Anton Georg
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
Riga, Kurland
Рождение ребёнка
25.07.1795
Сын: Bosse Johann Peter
Отец ребёнка: Bosse Joachim Gotthilf
near Riga, Livonia
Работа или профессия
Неизвестно
Notär des Rigaschen Rates
Смерть
06.04.1812
Riga, Kurland, Latvia