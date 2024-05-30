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Кравцов Иван Кириллович

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Место рождения

Кокоринский, Барабинский округ, Сибирский край

Дата рождения

15.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: Кравцов Кирилл Митрофанович

Мать: Кравцова (Лукьянова) Анастасия Захарьевна

Кокоринский, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Шевелева) Ольга

Призыв на военную службу
06.05.1941
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кравцова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга

Смерть
Неизвестно

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