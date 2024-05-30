Кравцов Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения15.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
06.05.1941
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Кравцова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова (Шевелева) Ольга
Смерть
Неизвестно