Марфутина (Рядченко) Ульяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфутина (Рядченко) Ульяна Федотовна

Марфутина (Рядченко) Ульяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Рядченко Федот

Мать: Рядченко Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина (Марфутина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марфутина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфутин Иван Мартынович

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Марфутин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.