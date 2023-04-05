Марфутина (Рядченко) Ульяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Рядченко Федот
Мать: Рядченко Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина (Марфутина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марфутина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Марфутин Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно