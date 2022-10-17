Плонская Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плонская Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плонский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плонская Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Плонский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плонская Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Плонский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Алексей

Отец ребёнка: не указан

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