Плонская Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плонская Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Плонский Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плонская Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Плонский Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Алексей
Отец ребёнка: не указан