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Шаврин Сергей Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1891 ст.

Дата смерти

01.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1891 ст.

Отец: Шаврин Гурьян

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1920

Жена: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна

Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Шаврин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна

На Кобыльем Мысу, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна

На Кобыльем Мысу, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1923

Сын: Шаврин Наум Сергеевич

Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна

На Кобыльем Мысу, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна

На Кобыльем Мысу, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
01.07.1970
Пермь, Пермский, Пермский край

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