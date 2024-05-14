Шаврин Сергей Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1891 ст.
Дата смерти01.07.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1891 ст.
Отец: Шаврин Гурьян
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1920
Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1921
Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1923
Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаврина (Пастаногова) Христина Ивановна
Смерть
01.07.1970
Пермь, Пермский, Пермский край