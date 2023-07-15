Кокотенко Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1932
Дата смерти10.09.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева (Кокотенко) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Идея (Ида)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Идея (Ида)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко Александр (Идол) Виктрович
Мать ребёнка: Идея (Ида)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Идея (Ида)
Смерть
10.09.1972