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Кокотенко Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1932

Дата смерти

10.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932

Отец: Кокотенко Яков Петрович

Мать: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева (Кокотенко) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Идея (Ида)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульмина (Кокотенко) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Идея (Ида)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Александр (Идол) Виктрович

Мать ребёнка: Идея (Ида)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идея (Ида)

Смерть
10.09.1972

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