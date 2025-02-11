Антон Павлов 29.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Антон Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.07.1850, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Григорьева1820 г.р.
Отец
Павел Трофимов1812 г.р.
Супруги
Матрёна КозьминаДо 1854 г.р.
Дети
Параскева Антонова28.07.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850

Отец: Павел Трофимов

Мать: Мария Григорьева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Козьмина

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
28.07.1872

Дочь: Параскева Антонова

Мать ребёнка: Матрёна Козьмина

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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