Антон Павлов
мужской, родился 29.07.1850, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Григорьева1820 г.р.
ОтецПавел Трофимов1812 г.р.
Супруги
Матрёна КозьминаДо 1854 г.р.
Дети
Параскева Антонова28.07.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850
Отец: Павел Трофимов
Мать: Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Козьмина
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
28.07.1872
Дочь: Параскева Антонова
Мать ребёнка: Матрёна Козьмина
Смерть
Неизвестно