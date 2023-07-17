Сабитова Ирика Абдулахатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитова Ирика Абдулахатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабитов Абдулахать Абдулханович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов-Майстренко Артем Вячеславович

Отец ребёнка: Майстренко Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов-Майстренко Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Майстренко Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майстренко Вячеслав Михайлович

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