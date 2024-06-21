Ураков Александр Артемьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Ураков Артемий Иванов
Мать: Уракова Агафья Андреева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Бракосочетание
До 1840
Жена: Уракова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: (Уракова) Авдотья Александрова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: (Уракова) Мария Алексадрова
Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318об, №76)
Смерть
1852
Согласно РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040об, №76)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Ураков Гаврил Александров
Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева
Год рождения вычислен по РС 1858