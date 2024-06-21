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Ураков Александр Артемьев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Ураков Артемий Иванов

Мать: Уракова Агафья Андреева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Бракосочетание
До 1840

Жена: Уракова Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: (Уракова) Авдотья Александрова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: (Уракова) Мария Алексадрова

Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Ураков Павел Александров

Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318об, №76)
Смерть
1852
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040об, №76)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Ураков Гаврил Александров

Мать ребёнка: Уракова Агафья Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858

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