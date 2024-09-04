Левченко Василиса Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Василиса Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Сергей Архипович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Левченко Игнат Сергеевич

Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Левченко) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Левченко Лука Сергеевич

Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович

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