Левченко Василиса Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Левченко) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Левченко Сергей Архипович