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Филиппова (Тихонкова) Елена Игоревна
Филиппова (Тихонкова) Елена Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1986
Пол
Женский
Отец
Тихонков Игорь Александрович
1959 г.р.
Мать
Тихонкова (Скроцкая) Марина Степановна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986
Отец:
Тихонков Игорь Александрович
Мать:
Тихонкова Марина Степановна
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