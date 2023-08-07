Филиппова (Тихонкова) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Тихонкова) Елена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986

Отец: Тихонков Игорь Александрович

Мать: Тихонкова Марина Степановна

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