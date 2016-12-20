Красников Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2016

Отец: Красников Николай Андреевич

Мать: не указана

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