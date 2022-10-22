Иванов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Иванов Николай Прохорович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова

Горюново, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Иванов Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова

Горюновка, Бердюжская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Иванов Гавриил Прохорович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова

Горюново, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Иванова Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова

Горюново, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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