Иванов Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Иванов Николай Прохорович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Иванов Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова
Горюновка, Бердюжская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Иванов Гавриил Прохорович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Иванова Ксения Прохоровна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Власова
Смерть
Неизвестно