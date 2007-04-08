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Соколов Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1936

Дата смерти

08.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936

Отец: Соколов Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Около 12.04.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище. Секция 13А. В центре https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.660754%2C56.880381&z=19.13 https://ritual-archive.ru/permission-view/10478476

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