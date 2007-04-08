Соколов Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1936
Дата смерти08.04.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936
Отец: Соколов Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.2007
Похороны
Около 12.04.2007
Восточное кладбище. Секция 13А. В центре https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.660754%2C56.880381&z=19.13 https://ritual-archive.ru/permission-view/10478476