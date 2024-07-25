Чистяков Трофим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти15.07.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Чистяков Никифор Аникиевич
Мать: Ульяна? Осиповна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чистяков Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Калина Трофимович
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Василиса Трофимовна
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Парфеней Трофимович
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Арина Трофимовна
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ларион Трофимович
Мать ребёнка: Домна Гавриловна
Смерть
15.07.1802