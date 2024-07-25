Чистяков Трофим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Трофим Никифорович

Чистяков Трофим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.07.1802

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Чистяков Никифор Аникиевич

Мать: Ульяна? Осиповна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чистяков Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Калина Трофимович

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Василиса Трофимовна

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Парфеней Трофимович

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Арина Трофимовна

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ларион Трофимович

Мать ребёнка: Домна Гавриловна

Смерть
15.07.1802

Мы используем куки для улучшения работы сайта.