Анна Николаева
женский, родилась 1832
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Агапов1838 г.р.
Дети
Афимья Иванова1857 г.р.
Агриппина Иванова16.06.1870 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Агапов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Иван Агапов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Агапов
Рождение ребёнка
24.07.1874
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Агапов
Смерть
Неизвестно