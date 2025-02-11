Анна Николаева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Агапов1838 г.р.
Дети
Афимья Иванова1857 г.р.
Агриппина Иванова16.06.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Агапов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Иван Агапов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Агапов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.07.1874

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Агапов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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