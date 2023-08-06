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Кропотухин Мирон Никитович

Место рождения

деревня Масловка Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кропотухин Никита

Мать: Кропотухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кропотухина Полина Мироновна

Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепокурова Екатерина Мироновна

Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Андрей Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Осипова (Кропотухина) Александра Мироновна

Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.

Сын: Кропотухин Андрей Миронович

Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна

Масловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кропотухин Иван Миронович

Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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