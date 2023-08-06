Кропотухин Мирон Никитович
Место рождениядеревня Масловка Задонский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропотухин Никита
Мать: Кропотухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кропотухина Полина Мироновна
Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепокурова Екатерина Мироновна
Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Андрей Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Осипова (Кропотухина) Александра Мироновна
Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.
Сын: Кропотухин Андрей Миронович
Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна
Масловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кропотухин Иван Миронович
Мать ребёнка: Кропотухина Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно