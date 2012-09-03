Мошков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1951
Дата смерти03.09.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951
Отец: Мошков Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.2012