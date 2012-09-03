Мошков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1951

Дата смерти

03.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951

Отец: Мошков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.2012

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