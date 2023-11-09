Гаврилова Аполинария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Аполинария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Лидия Филиповна

Отец ребёнка: Епанчинцев Филип Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринаш Нина Филиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчинцев Николай Филипович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Филиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Филиповна

Отец ребёнка: Епанчинцев Филип Семенович

Смерть
Неизвестно
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