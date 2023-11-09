Гаврилова Аполинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величко Лидия Филиповна
Отец ребёнка: Епанчинцев Филип Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринаш Нина Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчинцев Николай Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Филиповна
Отец ребёнка: Епанчинцев Филип Семенович
Смерть
Неизвестно