Афимья Гурьянова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Гурьянова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Галактионов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Агафья Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ирина Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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