Афимья Гурьянова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Агафья Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ирина Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Галактионов (Ич)
Смерть
Неизвестно