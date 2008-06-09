Которова (Ермакова) Надежда Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Которова (Ермакова) Надежда Трофимовна

Место рождения

Бадаложная, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

09.06.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Ермаков Трофим Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бадаложная, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Которов Николай Иванович

Смерть
09.06.2008
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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