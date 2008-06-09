Которова (Ермакова) Надежда Трофимовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти09.06.2008
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Отец: Ермаков Трофим Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчикова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Которов Николай Иванович
Смерть
09.06.2008
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область