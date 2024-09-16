Дерябин Козьма Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/8d7a2c20-d23d-4420-8408-f12aeed1ae37/101?center=2187+3010 дочь Клавдия , восприемник Иван Трофимович Родионов
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/b707df69-df11-4955-a924-d639eb3586ac/197?center=2357+1507
Смерть
Неизвестно