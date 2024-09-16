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Дерябин Козьма Сергеевич

Место рождения

Федоровка, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Сорочинский, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8d7a2c20-d23d-4420-8408-f12aeed1ae37/101?center=2187+3010 дочь Клавдия , восприемник Иван Трофимович Родионов
Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Жена: Дерябина (Родионова) Клавдия Трофимовна

Федоровка, Сорочинский, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/b707df69-df11-4955-a924-d639eb3586ac/197?center=2357+1507
Смерть
Неизвестно

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