Лиходед Юрий Львович
Место рождения
Дата рождения27.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1931
Отец: Лиходед Лев
Рождение ребёнка
08.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лиходед Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лиходед Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиходед Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно