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Лиходед Юрий Львович

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Место рождения

Озёрное, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

27.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1931

Отец: Лиходед Лев

Мать: не указана

Озёрное, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
08.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лиходед Лидия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лиходед Лидия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходед Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиходед Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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