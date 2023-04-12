Алексенцев Эдуард Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989
Отец: Алексенцев Игорь
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
20.05.2016
г.Тамбов
Рождение ребёнка
10.06.2018
Рождение ребёнка
06.01.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексенцева Евгения