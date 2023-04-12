Алексенцев Эдуард Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцев Эдуард Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989

Отец: Алексенцев Игорь

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
20.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенцева Евгения

г.Тамбов
Рождение ребёнка
10.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенцева Евгения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенцева Евгения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексенцева Евгения

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