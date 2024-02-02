Утина (Микка) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтина (Микка) ?

Утина (Микка) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Левендеева Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Утин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Утин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Утин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утин Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close