Wieler Jacob 29.05.1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Wieler Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.05.1816, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 09.05.1849

Мать
(Esau) EvaОколо 1783 г.р.
Отец
Pries PeterОколо 1783 г.р.
Супруги
Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M25.02.1818 г.р.
Дети
Wieler Jacob08.03.1842 г.р.
Kehler (Wieler) Eva03.11.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1816

Отец: Pries Peter

Мать: (Esau) Eva

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Рождение ребёнка
08.03.1842

Сын: Wieler Jacob

Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
03.11.1844

Дочь: Kehler (Wieler) Eva

Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Рождение ребёнка
08.09.1846

Дочь: Kehler Hiebert (Wieler) Helena

Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Рождение ребёнка
25.11.1848

Сын: Wieler Johann Jacob

Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
09.05.1849

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