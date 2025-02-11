Wieler Jacob
мужской, родился 29.05.1816, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 09.05.1849
Мать(Esau) EvaОколо 1783 г.р.
ОтецPries PeterОколо 1783 г.р.
Супруги
Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M25.02.1818 г.р.
Дети
Wieler Jacob08.03.1842 г.р.
Kehler (Wieler) Eva03.11.1844 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1816
Отец: Pries Peter
Мать: (Esau) Eva
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1842
Сын: Wieler Jacob
Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
Рождение ребёнка
03.11.1844
Дочь: Kehler (Wieler) Eva
Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
Рождение ребёнка
08.09.1846
Дочь: Kehler Hiebert (Wieler) Helena
Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
Рождение ребёнка
25.11.1848
Сын: Wieler Johann Jacob
Мать ребёнка: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
Смерть
09.05.1849