Афанасенкова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенкова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1906

Сын: Афанасенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич

деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
15.12.1909

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич

деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Афанасенков Егор Иванович

Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич

деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
27.11.1920

Сын: Афанасенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасенков Иван Андреевич

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