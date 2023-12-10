Афанасенкова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.11.1906
Сын: Афанасенко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич
деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
15.12.1909
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич
деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Афанасенков Егор Иванович
Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич
деревня Зуёвка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
27.11.1920
Сын: Афанасенков Иван Иванович
Отец ребёнка: Афанасенков Иван Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский р-н, Смоленская обл.
Бракосочетание
Неизвестно