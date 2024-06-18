Минаев Юрий Михайлович
Место рожденияМосква
Дата рождения05.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минаева) Алиса Юрьевна
Мать ребёнка: Минаева (Маргания) Нонна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева (Маргания) Нонна
Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
25.08.1992
Дочь: (Минаева) Лолита Юрьевна
Мать ребёнка: Минаева (Маргания) Нонна
Москва