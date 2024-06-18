Минаев Юрий Михайлович 05.01.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМинаев Юрий Михайлович

Минаев Юрий Михайлович

Место рождения

Москва

Дата рождения

05.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минаева) Алиса Юрьевна

Мать ребёнка: Минаева (Маргания) Нонна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева (Маргания) Нонна

Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
25.08.1992

Дочь: (Минаева) Лолита Юрьевна

Мать ребёнка: Минаева (Маргания) Нонна

Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.