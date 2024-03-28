Давыдов Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти27.09.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Давыдова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна
возможно мать
Рождение ребёнка
11.09.1900
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
25.09.1903
Сын: Давыдов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна
Восприемник
?.11.1908
Крещение Анастасии Яковлевны Давыдовой, рождение 27.11.1908 Яков Леонтьевич Давыдов 1855гр, возможно, брат
Рождение ребёнка
16.01.1911
Сын: Давыдов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1923
от дизентерии 1868 55 лет