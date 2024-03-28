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Давыдов Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

27.09.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Давыдова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна

возможно мать
Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Давыдов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Давыдов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Давыдов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Восприемник
?.11.1908
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Крещение Анастасии Яковлевны Давыдовой, рождение 27.11.1908 Яков Леонтьевич Давыдов 1855гр, возможно, брат
Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Давыдов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Максимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Наталья Максимовна

Смерть
27.09.1923
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
от дизентерии 1868 55 лет
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