Роскошный Василий Михайлович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Роскошный Василий Михайлович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1939, Урми, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область

умер Неизвестно

Супруги
Роскошная (Жабина) Вера Дмитриевна17.01.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Урми, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роскошная (Жабина) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роскошная (Жабина) Вера Дмитриевна

Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

Смерть
Неизвестно

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