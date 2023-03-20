Роскошный Василий Михайлович
мужской, родился 1939, Урми, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
умер Неизвестно
Супруги
Роскошная (Жабина) Вера Дмитриевна17.01.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Урми, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роскошная (Жабина) Вера Дмитриевна
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно