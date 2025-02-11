Василий Дмитриев
мужской, родился 1814, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДмитрий Андреев1774 г.р.
МатьЕкатерина1780 г.р.
Супруги
Марфа Ефимова1815 г.р.
Дети
Мария Васильева1834 г.р.
Каштанов Филипп Васильев1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно