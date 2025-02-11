Василий Дмитриев 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дмитрий Андреев1774 г.р.
Мать
Екатерина1780 г.р.
Супруги
Марфа Ефимова1815 г.р.
Дети
Мария Васильева1834 г.р.
Каштанов Филипп Васильев1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Екатерина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Каштанов Филипп Васильев

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

148

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

123

Смерть
Неизвестно

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