Уланов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Уланов Егор Семенович
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Уланов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Уланов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1919
Сын: Уланов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна
Смерть
1931
Дмитрий поехал на заработки в Самару, на обратном пути, ближе к весне провалился под лед, простудился, вернулся домой уже больным, и вскоре умер