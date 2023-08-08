Уланов Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланов Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Уланов Егор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Уланов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Уланов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Уланов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Уланова Мария Петровна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1931
Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Дмитрий поехал на заработки в Самару, на обратном пути, ближе к весне провалился под лед, простудился, вернулся домой уже больным, и вскоре умер
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