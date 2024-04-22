Баев Назар Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1816
Отец: Баев Иван Иванов
Мать: Баева Федосья Михайлова
18 лет в 1834 году, 34 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Баев Иван Назаров
Мать ребёнка: Баева Аксинья Родионова
2 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Баева Апроксинья Назарова
Мать ребёнка: Баева Аксинья Родионова
Месяц в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Аксинья Родионова
Смерть
Неизвестно