Баев Назар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаев Назар Иванов

Баев Назар Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Баев Иван Иванов

Мать: Баева Федосья Михайлова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1834 году, 34 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баев Иван Назаров

Мать ребёнка: Баева Аксинья Родионова

2 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Баева Апроксинья Назарова

Мать ребёнка: Баева Аксинья Родионова

Месяц в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Аксинья Родионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close