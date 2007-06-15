Тимин Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимин Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1953

Дата смерти

15.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953

Отец: Тимин Сергей Иванович

Мать: Тимина (Жиравова) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1976

Сын: Тимин Валера Юрьевич

Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фактическое место рождения село Манько́во, Чертковский р-н, Ростовская область.
Рождение ребёнка
18.03.1984

Сын: Тимин Артем Юрьевич

Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна

Смерть
15.06.2007
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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