Тимин Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1953
Дата смерти15.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953
Рождение ребёнка
07.08.1976
Сын: Тимин Валера Юрьевич
Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна
Фактическое место рождения село Манько́во, Чертковский р-н, Ростовская область.
Рождение ребёнка
18.03.1984
Сын: Тимин Артем Юрьевич
Мать ребёнка: Тимина (Головко) Валентина Петровна
Смерть
15.06.2007