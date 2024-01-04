Евсеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Александр

Евсеев Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1987

Сын: Евсеев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Евсеева Вера

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.06.1989

Сын: Евсеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Евсеева Вера

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1993

Дочь: Решетова Галина Александровна

Мать ребёнка: Евсеева Вера

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Вера

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close