Евсеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1987
Сын: Евсеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Евсеева Вера
Рождение ребёнка
14.06.1989
Сын: Евсеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Евсеева Вера
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Решетова Галина Александровна
Мать ребёнка: Евсеева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Вера