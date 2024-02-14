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Нодов Вульф

Место рождения

ОРША, Витебская Область, Беларусь

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

30.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Нодов Юда

Мать: Нодова (Хургина) Хасса

Рождение ребёнка
10.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.1989

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