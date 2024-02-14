Нодов Вульф
Место рожденияОРША, Витебская Область, Беларусь
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти30.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Отец: Нодов Юда
Мать: Нодова (Хургина) Хасса
Рождение ребёнка
10.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.1989