Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Место рожденияс.Буланка Каратузского р-на Красноярского края
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеняжина (Лучникова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Рождение ребёнка
05.05.1958
Дочь: Грига (Лучникова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Смерть
Неизвестно