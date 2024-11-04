Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Место рождения

с.Буланка Каратузского р-на Красноярского края

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Лущик Тимофей Андреевич

Мать: (Страшных?) Антонида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеняжина (Лучникова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Грига (Лучникова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Смерть
Неизвестно

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