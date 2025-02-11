Касаткин Михаил Степанов
мужской, родился 1806, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКасаткин СтепанДо 1784 г.р.
Супруги
Касаткина Федосья Васильева1806 г.р.
Дети
Касаткин Иван Михайлов1829 г.р.
Касаткин Андрей Михайлов1833 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Касаткин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Касаткина Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Касаткина Федосья Васильева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно