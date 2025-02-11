Касаткин Михаил Степанов 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Касаткин Михаил Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Касаткин СтепанДо 1784 г.р.
Супруги
Касаткина Федосья Васильева1806 г.р.
Дети
Касаткин Иван Михайлов1829 г.р.
Касаткин Андрей Михайлов1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Касаткин Степан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Касаткин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Касаткина Федосья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Касаткин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Касаткина Федосья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

95 семья

Смерть
Неизвестно

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