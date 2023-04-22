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Киприн Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1953

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953

Отец: не указан

Мать: Киприна Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киприна Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1976

Сын: Киприн Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2017

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