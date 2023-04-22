Киприн Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1953
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953
Отец: не указан
Мать: Киприна Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киприна Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1976
Сын: Киприн Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2017