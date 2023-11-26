Рогов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рогов Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

В документах был 1995, изменен до 1914 года в преддверии войны, чтобы он успел закончить учебу и пойти на войну не рядовым, а со специальностью. В итоге он пошел артиллеристом. Населенный пункт: Подм... Показать все

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