Рогов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рогов Павел Петрович
Мать ребёнка: не указана
В документах был 1995, изменен до 1914 года в преддверии войны, чтобы он успел закончить учебу и пойти на войну не рядовым, а со специальностью. В итоге он пошел артиллеристом. Населенный пункт: Подм... Показать все