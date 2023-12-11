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Тараканов Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Александр Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1904 ст.

Дочь: Карпова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тараканов Павел

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тараканов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Тараканов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Подолец, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тараканова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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