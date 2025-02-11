Алексей Борисов 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Борисов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Борис Киприанов1785 г.р.
Супруги
Елена1810 г.р.
Дети
Дарья Алексеева1830 г.р.
Василиса Алексеева1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Борис Киприанов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Алексеева

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Емельян Алексеев

Мать ребёнка: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

119

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

100

Смерть
Неизвестно

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