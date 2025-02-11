Алексей Борисов
мужской, родился 1805, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБорис Киприанов1785 г.р.
Супруги
Елена1810 г.р.
Дети
Дарья Алексеева1830 г.р.
Василиса Алексеева1839 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Борис Киприанов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Алексеева
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1845
Сын: Емельян Алексеев
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно