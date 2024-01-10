Никитин Дмитрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Дмитрий Валентинович

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Место рождения

Тымовское, Сахалинская область, Россия

Дата рождения

07.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1979

Отец: Никитин Валентин

Мать: Никитина (Швец) Наталья

Бракосочетание
2001

Жена: Никитина (Тупикина) Наталья

Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: (Никитина) Татьяна

Мать ребёнка: Никитина (Тупикина) Наталья

Рождение ребёнка
22.08.2013

Дочь: (Никитина) Екатерина

Мать ребёнка: Никитина (Тупикина) Наталья

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