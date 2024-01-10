Никитин Дмитрий Валентинович
Место рожденияТымовское, Сахалинская область, Россия
Дата рождения07.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1979
Отец: Никитин Валентин
Мать: Никитина (Швец) Наталья
Бракосочетание
2001
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: (Никитина) Татьяна
Мать ребёнка: Никитина (Тупикина) Наталья
Рождение ребёнка
22.08.2013
Дочь: (Никитина) Екатерина
Мать ребёнка: Никитина (Тупикина) Наталья