Кузьмина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.
1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Валентин Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Валентин Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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