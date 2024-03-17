Полякова (Кузнецова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1884
Дата смерти01.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1912
Дочь: Журба (Полякова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Филиппович
Холм, Бельский уезд, Смоленская губерния
Смерть
01.04.1966
Москва, город федерального значения Москва