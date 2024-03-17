Полякова (Кузнецова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Кузнецова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Толстыки, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

14.03.1884

Дата смерти

01.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Толстыки, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1912

Дочь: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Филиппович

Холм, Бельский уезд, Смоленская губерния
Смерть
01.04.1966
Москва, город федерального значения Москва

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