Булсунаева Елена Булгатановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева Елена Булгатановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булгатан

Мать: Бадма

Рождение ребёнка
26.03.1950

Дочь: Карканица Галина Гармаевна

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Степанова Вера Гармаевна

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боря

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Смерть
Неизвестно
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