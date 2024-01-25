Булсунаева Елена Булгатановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1950
Дочь: Карканица Галина Гармаевна
Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Степанова Вера Гармаевна
Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боря
Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович
Смерть
Неизвестно