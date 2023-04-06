Жемчугов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Шелева (Жемчугова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жемчугова Агрипина Васильевна
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Умер в 38 лет от чахотки