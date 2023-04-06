Жемчугов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жемчугов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жемчугова Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Шелева (Жемчугова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жемчугова Агрипина Васильевна

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Умер в 38 лет от чахотки

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