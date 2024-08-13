Носова Мария Прокопиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Носова Мария Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Дмитрий (Димитрий) Платонович

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Носова Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Носов Дмитрий (Димитрий) Платонович

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив: Рождение: Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 4, стр. 67, запись № 41
Смерть
Неизвестно

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