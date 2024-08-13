Носова Мария Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Носова Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Носов Дмитрий (Димитрий) Платонович
Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив: Рождение: Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 4, стр. 67, запись № 41
Смерть
Неизвестно