Ясманов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясманов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1998

Отец: не указан

Мать: Ясманова Марина Михайловна

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